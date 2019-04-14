شلل في فيسبوك وواتس آب وانستغرام في جميع أنحاء العالم

هبة بريس ـ الرباط

كشفت تقارير صحفية عديدة أن مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، و”إنستجرام”، و”واتساب”، و”ماسنجر” تعطلت في أنحاء عديدة من العالم.

وتم رصد ورود تقارير عديدة حول تعطل التطبيقات التابعة لشركة “فيسبوك”، وهي: “فيسبوك وإنستجرام وواتساب وماسنجر”، بصورة كاملة في أنحاء عديدة حول العالم.

و قالت مصادر جيدة الاطلاع انه تم الاطلاع على موقع “داون ديتكتور” المعني برصد الأعطال التي تواجه المواقع الكبرى، وتم رصد حالات عديدة من الإبلاغ عن أعطال في تطبيقات “فيسبوك”، و”إنستجرام”، و”واتساب”، و”ماسنجر”.

وتركزت معظم الشكاوى في تعطل النسخ الخاصة بسطح المكتب لتلك التطبيقات التابعة لـ”فيسبوك”، بالإضافة إلى تعطل نسخ عديدة من تلك التطبيقات عبر الهواتف الذكية.

ولم يصدر أي بيان رسمي من شركة “فيسبوك” حتى الآن يؤكد حقيقة وطبيعة تلك الأعطال التي أصابت التطبيقات الأربعة التابعة للشركة.

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