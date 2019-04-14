جامعة لقجع و وزارة الشباب والرياضة يصنعان البسمة على وجوه أطفال الشرق

هبة بريس – الرباط

بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، نظمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مخيم كرة القدم في العطلة البينية للدورة الثانية للموسم الدراسي الحالي و ذلك في الفترة ما بين 7 إلى غاية 14 أبريل 2019 بمدينة السعيدية.

هذا المخيم الرياضي استفاد منه عدد كبير من اللاعبين أقل من 15 سنة المنخرطين بالأندية المنضوية تحت لواء عصبة الشرق لكرة القدم، بحيث بلغ عدد المشاركين أزيد من خمسمائة طفل رغم أنها الدورة الأولى لهذا المخيم الرياضي و الذي لاقى نجاحا تنظيميا و تقنيا كبيرا.

و تهدف هذه العملية التي أطلقتها جامعة فوزي لقجع بشراكة مع وزارة الشباب و الرياضة و بتنسيق مع عصبة الشرق لكرة القدم إلى إكتساب المعارف الأساسية وتطوير القدرات من خلال ممارسة كرة القدم والأنشطة الموازية بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الطفل بممارسة مدروسة وكذا التربية على قيم المواطنة والروح الرياضية من خلال برنامج زمني متنوع.

و لهذا الغرض ، جندت اللجنة المنظمة لهذا المخيم الكروي التربوي حوالي 70 إطارا للأطفال المستفيدين ، فضلا على برمجة غنية و متنوع شملت كل الجوانب التي تربي القيم النبيلة لدى الطفل مما خلف انطباعا إيجابيا سواءا لدى المستفيدين أو باقي المتداخلين في هاته العملية.

و جرى افتتاح مراسيم مخيم كرة القدم بحضور رئيس العصبة جمال كعواشي و أعضاء المكتب المديري للعصبة و المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة ببركان نور الدين الرافعي وكذا عدة شخصيات من وزارة الشباب والرياضة من مدينة وجدة وبركان حيث أعطوا إنطلاقة هذه الدورة مبرزين أهميتها من ناحية تكوين الأطفال على المستوى الكروي من جهة و تنمية قدرات الطفل من جهة أخرى وكذا التربية على قيم المواطنة والروح الرياضية.

و خلال هذا المخيم الكروي التربوي الذي تزامن و العطلة المدرسية، استفاد التلاميذ اللاعبون و أطرهم من بذل رياضية و معدات خاصة بممارسة كرة القدم ، كما جرى تنظيم دوري فيما بين الفرق المشاركة وسط تنافس رياضي شريف و حس عال بالمسؤولية و الروح الرياضية و نجاح تنظيمي أبهر كافة الحاضرين.

و عبر عدد من المشاريكن و أولياء أمورهم فضلا على مؤطري المخيم عن إعجابهم الكبير بمبادرة فوزي لقجع و عصبة الشرق و وزارة الشباب و الرياضة، كما أثنوا على المجهودات الجبارة التي قام بها المنظمون لإنجاح نسخة ضمت أزيد من 500 مشارك و مرت في أجواء سليمة و انضباط كبير و تميزت ببرمجة مميزة.

و حرص جمال الكعواشي رئيس عصبة الشرق لكرة القدم بصفة شخصية على تتبع السير العادي لكل مراحل هذا المخيم التربوي الكروي ، حيث أصر على التدقيق بعناية في كل حيثيات البرنامج و تطبيقها الحرفي و ذلك ضمانا للتعليمات و التوجيهات التي أصدرها فوزي لقجع قصد توفير كل مقومات النجاح و التميز للتلاميذ و الأطفال المستفيدين.

و تجدر الإشارة إلى أن فكرة مخيم العطلة الكروية جاء بمباردة من فوزي لقجع رئيس الجامعة و بتنسيق مع وزارة الشباب و الرياضة و عصبة الشرق لكرة القدم ، و ليست هي المبادرة الأولى و لا الأخيرة التي سيستفيد منها التلاميذ و الأطفال الممارسين لكرة القدم بالجهة و المنطقة ، حيث و بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى تقرر التفكير في تنظيم مبادرات و أنشطة أخرى خلال مناسبات قادمة تعود بالنفع على المنظومة الرياضية و على الأطفال بصفة أخص.

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