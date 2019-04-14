“البيجيدي” يطيح بالنائبة ماء العينين من مكتب مجلس النواب

هبة بريس ـ الرباط

أطاحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، بالنائبة أمينة ماء العينين، من منصب النائب السابع لرئيس مجلس النواب، الذي كانت تشغله في نصف الولاية التشريعية 2016/2021، وعوضتها بزميلتها مريمة بوجمعة، عضو الأمانة العامة للحزب.

وأعلن سليمان العمراني نائب أمين عام حزب العدالة والتنمية، أن لقاء الأمانة العامة للحزب الذي انعقد السبت، تدارس موضوع اختار مرشحي الفريق البرلماني لتمثيله في هياكل مجلس النواب.

وقال العمراني في تصريح مصور بثه الموقع الرسمي لحزبه، إن اختيار الأمانة العامة وقع بالإجماع على استمرار إدريس الأزمي الإدريسي رئيسا للفريق النيابي، موضحا أن القرار جاء بناء على أسس عديدة منها أن الأزمي “قام بأدوار مهمة في رئاسة الفريق البرلماني خلال نصف الولاية التشريعية الحالية، وقاد باقتدار رئاسة الفريق وفي مختلف المواقع والمواقف وهو أهل لكل الثقة”.

وأضاف العمراني أن أمانة الحزب جددت الثقة في عبد الله بوانو رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وهي المهمة التي شغلها في المرحلة الأولى من الولاية التشريعية الجارية، كما زكت أيضا، خالد البوقرعي في منصب محاسب المجلس، وهي المهمة التي كان يشغلها أيضا.

ويتضح جيدا ان القرار الاول الذي يخص امينة ماء العينين ياتي كإجراء انتقامي من القيادية في الحزب التي أثارت ضجة كبيرة بسبب تسريب صور لها من دون حجاب في العاصمة الفرنسية باريس، وهو الأمر الذي شكل حرجا كبيرا للحزب ذي المرجعية الإسلامية.

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