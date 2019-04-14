تارودانت : متابعة مستشار من ” البيجيدي” قطع أشجار جماعية وتصرف في أموالها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أمر وكيل الملك بابتدائية تارودانت بمتابعة مستشار جماعي ينتمي لحزب العدالة والتنمية في حالة سراح من أجل تهمة الاعتداء على ملك الغير، وتأتي هذه المتابعة بعد أقدم المستشار المذكور على قطع أشجار في ملكية جماعة ايت إيعزة باقليم تارودانت.

وكانت المجلس الجماعي لأيت إيعزة قد رفع شكاية لوكيل الملك بابتدائية تارودانت ضد المستشار، المشتبه فيه، بعد أن قام بقطع اشجار توجد في ملك جماعي خاص والقيام ببيعها والتصرف في مداخيلها.

ومن المنتظر، أن تعرف محكمة تارودانت فصول القضية، خاصة وأن المستشار، المشتبه فيه، قد اعترف أمام الشرطة القضائية باتلاف ملك الغير.

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