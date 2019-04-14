طقس الاحد : مشمس على العموم وحار نسبيا بهذه المناطق

هبة بريس ـ و م ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية بطقس مشمس على العموم وحار نسبيا بكل من داخل منطقة سوس، والأقاليم الجنوبية والسهول المتواجدة غرب الأطلس.

ومن المرتقب أن تتشكل كتل ضبابة محلية على السواحل الشمالية والوسطى، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية محلية بشمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من الجنوب وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب معتدلة إلى ضعيفة القوة بالجنوب الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي على العموم بباقي جهات المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 06 و12 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالجنوب الشرقي، وبجنوب البلاد، وستكون ما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و23 درجة بالمرتفعات، وما بين 28 و33 درجة بالسهول المتواجدة غرب الأطلس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 23 و28 درجة بالمنطقة الشرقية وبالواجهة المتوسطية، ما بين 33 و37 درجة بمنطقة سوس وبجنوب البلاد، وما بين 23 و28 درجة بالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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