تجسيدا لروح الأخوة ..أبوزعيتر يشرف على توزيع طاولات دراسية وكراسي كهربائية على مستهدفين

قام البطل العالمي ابو زعيتر رئيس جمعية الإخوة الرياضية لدعم الشباب والعمل الخيري بالمغرب على زيارة تفقدية لمخزن الجمعية بمدينة طنجة حيث يتم إيداع “اللوجستيك الخيري ” الذي يقوم طاقم الجمعية بتوزيعه على مختلف الفئات المحتاجة والمعوزة والعديد من جهات المملكة في إطار البرنامج السنوي الذي سطره المكتب المسير.



كما اشرف البطل المغربي العالمي ابو زعيتر على توزيع العديد من الطاولات الدراسية والكراسي الكهربائية على مستهدفين تجسيدا لاهداف الجمعية ذات البعد الأخوي والخيري وتحقيق دعم شامل ومستدام للشباب بمختلف جهات المملكة.



وتعد هذه التدخلات التي يشرف عليها البطل أبو زعيتر رفقة إخوته واحدة من قناعاتهم المبدئية في التضامن والتكافل و دعمهم للمحتاجين وهي شيم وخصال الأبطال المؤمنين بالله عز وجل و بالقضايا الكبرى للمغرب في إطار عمل تشاركي بين فاعليه المدنيين لتحقيق توازن اجتماعي وضمان حقوق المحتاجين والمعوزين وتحقيق سعادة مثلى.

ومن المنتظر كذلك ان تقوم جمعية الأخوة الرياضية لدعم الشباب والعمل الخيري بالمغرب تحت إشراف رئيسها البطل أبو زعيتر و إخوته تزامنا مع شهر الغفران رمضان ببرنامج يصب كذلك في إدخال البسمة و الفرحة على من هم في حاجة للمساعدة.

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