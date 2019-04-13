انقلاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من وجدة الى الحسيمة

هبة بريس من الحسيمة

شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي وجدة والحسيمة، مساء اليوم السبت 13 أبريل الجاري، وقوع حادثة سير خطيرة إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين على مشارف جماعة “اتسافت” إقليم الدريوش.

ووفق مصادر محلية فقد أسفر الحادث عن وقوع 14 في صفوف الركاب ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة، في الوقت الذي عبر مواطنون عن استيائهم من تأخر حضور الإسعاف لنقل المتضررين إلى المستشفى.

و أضافت ذات المصادر، أن سائق الحافلة فقد السيطرة على المقود ليهوي بها في واد بمدخل جماعة “اتسافت” ، وهو ما يرجح تهالك الحالة الميكانيكية للحافلة.وفور اطلاعها بالأمر، انتقلت عناصر الدرك الملكي على وجه السرعة إلى عين المكان، لتحرير حركة المرور والوقوف على ظروف وقوع الحادث.

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