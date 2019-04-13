الوداد يسحق حوريا كوناكري ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

هبة بريس - القسم الرياضي

سحق الوداد الرياضي ضيفه حوريا كوناكري الغيني، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما برسم إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليبلغ المربع الذهبي للبطولة القارية.

وسيطر حامل لقب نسخة 2017، على المباراة التي احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ليفتتح أهداف الفريق اللاعب وليد الكرتي في الدقيقتين 20 و30، وعبد اللطيف نوصير في الدقيقة 34.

وفي شوط المباراة الثاني سجل محمد الناهيري هدف الوداد الرابع في الدقيقة ال59، قبل أن يختتم زهير المترجي خماسية “الأحمر” في الدقيقة ال85.

وتوقف اللقاء بعد الهدف الخامس لمدة تقارب ال4 دقائق بعد تعرض حارس مرمى الفريق الغيني لإصابة خطيرة نقل على إثرها للمستشفى.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضية ملعب حوريا، قد انتهت بالتعادل السلبي.

وسيواجه الوداد في نصف نهائي البطولة، فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، المتأهل على حساب الأهلي المصري بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

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