شبيبة حزب الوردة ترفع شعارات مناوئة للشكر بسبب معتقلي الريف

هبة بريس – الرباط

شهدت امس الجمعة 12 ابريل الجاري قاعة للالة عائشة بمدينة المضيق ، احتجاجات لشبيبة الاتحاد الاشتراكي للقوات العشبية ضد الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر بسبب ما اعتبر تصريحات للقيادي في حزب الوردة مناوئة لمعتقلي حراك الريف .

وقاطع اتحاديون الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، اثناء كلمة له بمناسبة الجلسة الافتتاحية لاشغال المؤتمر الوطني لمحاميات ومحاميي الاتحاد الاشتراكي المنظم من طرف هيئة المحامين الاتحاديين بتطوان .

ورفع الغاضبون شعارات مناوئة لادريس لشكر ورافضة لحضوره للمؤتمر بالتزامن مع اصدار الاحكام بخصوص معتقلي احداث الحسيمة ، الامر الذي خلق ارتباكا داخل القاعة إثر نشوب خلاف في ما بين بعض الغاضبين كاد يتحول إلى شجار مما دفع بزعيم حزب الوردة الى الاستعانة باللجنة المنظمة من اجل اخراج المحتجين واكمال الجلسة الافتتاحية .

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