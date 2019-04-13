فاجعة..وفاة شخص اثر انقلاب رافعة بميناء طنجة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

شهد ميناء الصيد البحري الجديد بطنجة ، زوال اليوم السبت 13 ابريل ، حادثة مؤلمة اثر انقلاب رافعة اثناء انزال قارب للصيد التقليدي الى الحوض المخصص للمراكب بالميناء المذكور .

وحسب المعطيات المتوفرة فان انقلاب الرافعة المتنقلة من الحجم المتوسط وهي تحاول انزال قارب للصيد التقليدي الى الحوض ادى الى وفاة شخص بعين المكان فيما لازال البحث جاريا عن آخر .

هذا ولازالت محاولة انتشال الرافعة من الحوض مستمرة الى حدود كتابة هاته الاسطر ، فيما ستباشر المصالح المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها .

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