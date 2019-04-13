سيناريوهات المواجهات المحتملة للمغرب في حال تجاوزو الدور الأول

هبة سبور

أسدل الستار يوم أمس الجمعة على قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 المقررة في مصر، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وأوقعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الكوت ديفوار ،ناميبيا،وجنوب إفريقيا.

في حالة إحتل الأسود المركز الأول في مجموعته سيواجه ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة

المجموعة الثانية : نيجيريا ، غينيا ، مدغشقر و بوروندي

المجموعة الخامسة : تونس ، مالي موريتانيا و انغولا

المجموعة السادسة : الكاميرون ، غانا ، بنين غينيا بيساو

وفي حالة إحتل المركز الثاني في مجموعته سيلعب أمام متصدر المجموعة الخامسة

المجموعة الخامسة : تونس ، مالي موريتانيا و انغولا

في حالة إحتل تأهل كأحسن مركز ثالث سيلعب أمام متصدر المجموعة الثانية أو المجموعة الأولى

المجموعة الأولى / مصر ، كونغو ديمقراطية ، اوغندا وزمبابوي

المجموعة الثانية / نيحيريا ، غينيا مدغشقر وبوروندي

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