فضيحة تهز أركان البيجيدي.. وفاة مستشارة بالحزب خلال ليلة حمراء مع عشيقها بإيموزار

ع محياوي – هبة بريس

فضيحة من العيار الثقيل تلك التي هزت بيت البيجيدي هذه المرة وبالضبط بمدينة إيموزار حيث تعرضت النائبة السادسة لرئيس المجلس الجماعي بالعوامرة إقليم العرائش ” س – م ” عن حزب العدالة و التنمية وعضو بلجنة تكافؤ الفرص ، ليلة أمس الجمعة، لصعقة كهربائية تسببت في وفاتها، بإيموزار كندر خلال ليلة حمراء رفقة عشيقها المتزوج وأب لطفل.

وأضافت مصادر لـ” هبة بريس ” أن الهالكة الشابة عازبة في الثلاثينات من عمرها، تعرضت لصعقة كهربائية مميتة، حين كانت تستحم ليلا في إحدى المنازل المعدة للكراء بمدينة إيموزار كندر نفوذ إقليم صفرو .

وأضاف ذات المصدر ، أن عشيقها الذي كان رفقتها، خرج لحظة استحمامها لشراء بعض المقتنيات.

المصادر ذاتها أكدت ، أن رجال الدرك الملكي فتحوا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وتم اعتقال عشيقها الذي اعترف بالواقعة أثناء الاستماع اليه في محضر قانوني ، و تم نقل جثة الضحية لمستودع الأموات بمدينة صفرو.

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