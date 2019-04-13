فضيحة تهز أركان البيجيدي.. وفاة مستشارة بالحزب خلال ليلة حمراء مع عشيقها بإيموزار

نُشر بتاريخ :  2019-04-13 - 17:00
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ع محياوي – هبة بريس

فضيحة من العيار الثقيل تلك التي هزت بيت البيجيدي هذه المرة وبالضبط بمدينة إيموزار حيث تعرضت النائبة السادسة لرئيس المجلس الجماعي بالعوامرة إقليم العرائش ” س – م ” عن حزب العدالة و التنمية وعضو بلجنة تكافؤ الفرص ، ليلة أمس الجمعة، لصعقة كهربائية تسببت في وفاتها، بإيموزار كندر خلال ليلة حمراء رفقة عشيقها المتزوج وأب لطفل.

وأضافت مصادر لـ” هبة بريس ” أن الهالكة الشابة عازبة في الثلاثينات من عمرها، تعرضت لصعقة كهربائية مميتة، حين كانت تستحم ليلا في إحدى المنازل المعدة للكراء بمدينة إيموزار كندر نفوذ إقليم صفرو .

وأضاف ذات المصدر ، أن عشيقها الذي كان رفقتها، خرج لحظة استحمامها لشراء بعض المقتنيات.

المصادر ذاتها أكدت ، أن رجال الدرك الملكي فتحوا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وتم اعتقال عشيقها الذي اعترف بالواقعة أثناء الاستماع اليه في محضر قانوني ، و تم نقل جثة الضحية لمستودع الأموات بمدينة صفرو.

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2 تعليقان

  1. ممم

    في 17:30

    ماعندكم شغل

  2. ولد حميدو

    في 17:50

    ماتت و لا داعي للتشفي

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