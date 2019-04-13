“مراد بوريقي” يلهب حماس الجالية المغربية في أمسية ساهرة بمدريد

مكتب هبة بريس _ مدريد

في إطار جولته الفنية التي يقوم بها إلى عدد من الدول الأوروبية بداية من العاصمة مدريد وإنتهاءا ب”فينيسيا ” الإيطالية حسب ما صرح به الفنان الشاب لموقع _ هبة بريس _،إستقبل أبناء الجالية المغربية المقيمة بمدريد الفنان “مراد بوريقي” صاحب أغنية “زينك خطار” التي حققت ملايين المشاهدات عبر اليوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي.

وتأتي هذه الجولة الفنية التي كان مطعم “رغد ” ضواحي العاصمة مدريد وتحديدا ببلدة “فوينلابرادا” منصة لفقراتها على غرار جولات سابقة لعدد من الفنانين والمسرحيين المغاربة الذين إستهدفوا ببرنامجهم هذه الفئة المهمة من مغاربة العالم، إذ كانت وزارة الجالية وعلى رأسها السيد “بنعتيق” جد سخية خلال السنة الماضية ومطلع السنة الحالية ما خلق إستحسانا كبيرا في صفوف أبناء المهجر الذين لا يفوتوا أي مناسبة فنية لتقريبهم من جديد الفنانين المغاربة ، وفي نفس السياق هناك فنانون إختاروا التنقل إلى بعض الدول الأوروبية ضمن جولاتهم التي غالبا ما تتم بتنسيق مع فعاليات جمعوية أو مؤسسات مالية كالبنك الشعبي الذي دائما ما تجده حاضرا في مثل هذه المناسبات ماديا ومعنويا باعتباره يمثل ما يقارب 70% من ودائع مغاربة العالم على المستوى الأوروبي .

الأمسية الفنية التي إنطلقت مساء أمس الجمعة وستتواصل إلى غاية ليلة اليوم السبت حضرها عدد مهم من أبناء الجالية المغربية الذين تفاعلوا بشكل كبير مع أغاني الفنان “مراد بوريقي” ،كما تخللتها فقرات ثراثية مغربية لمجموعة الدقة المراكشية المقيمة بمدريد.

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