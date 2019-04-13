بتنسيق مع “الديستي” .. توقيف شخصين متورطين في الاتجار بالمخدرات بفاس

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءا على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 29 و31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة أثناء وصولهما من إحدى مدن شمال المملكة، وذلك بعدما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 2443 قرص مهلوس من مخدر الإكستازي، علاوة على ثلاثة هواتف نقالة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وحسب البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في إطار العمليات الأمنية المتواصلة التي تباشرها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، بجميع أصنافها وأشكالها.

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