مدرب الأرجنتين يبرئ ميسي من رفض المشاركة في ودية المغرب

هبة سبور – وكالات

اد المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل سكالوني إلى بلاده بعد الحادث الذي تعرض له في إسبانيا، ولدى عودته أعلن أن قائمة «راقصي التانجو» لبطولة كوبا أمريكا لن تشهد «مستجدات كبيرة».

وعقد سكالوني الجمعة مؤتمرا صحفيا في المطار لدى عودته إلى الأرجنتين تحدث فيه عن عدة أمور أولها الحادث الذي تعرض له بدراجته في إسبانيا.

وأوضح: «أنا في حالة جيدة لم يحالفني الحظ داخل مرآب مدرسة ابني. جاءت سيارة من الخلف ولم أرها فصدمتني ولكني بخير».

وحول قائمة الفريق لبطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في البرازيل في يونيو المقبل قال سكالوني: «الدوريات المختلفة تنتهي في مواعيد مختلفة وهذا أمر يجب أن نأخذه في عين الاعتبار. ليس من السهل وضع قائمة بينما لم ينته دوري. سوف نعد القائمة جيدا ولكن لن تكون هناك مستجدات كبيرة. يتضح أمامنا تقريبا ما نريده».

غياب ميسي عن ودية الأرجنتين

وعن غياب قائد المنتخب الأرجنتيني نجم برشلونة ليونيل ميسي عن ودية الفريق الأخيرة أمام المغرب قال سكالوني: «القرار منطقي كان قراري واتخذته عندما أنهى (ميسي) ودية فنزويلا بمشكلات بدنية، اللاعبون الذين لا يكونون في حالة جيدة لا يلعبون. ولكن بما أنه ليو فالحديث يختلف، لكن بالعكس القرار كان قراري بالكامل».

وأضاف: «ميسي كان في حالة رائعة أثناء المعسكر الذي أقمناه في مدريد كان مندمجا للغاية مع لاعبين لا يعرفهم بشكل جيد على الأرجح».

وحول أداء منتخب الأرجنتين في آخر وديتين حينما فاز على فنزويلا 3-1 ثم على المغرب بهدف دون رد قال سكالوني: «منطقيا هناك أمور إيجابية وأخرى سلبية، والأمور السلبية هي أيضا إيجابية في المستقبل. نعرف أن هناك أشياء لا يمكننا فعلها ولا يمكننا تكرارها وأشياء أخرى نجحت وهذا يسعدنا. كنا ندرك تماما هدفنا من هاتين المباراتين».

وعن الانتقادات التي يواجهها المنتخب قال: «بحكم منصبي أرى أن الانتقادات طبيعية ومن الطبيعي أن يعترض البعض ويتفق البعض الآخر. بصراحة هذا أمر لا يقلقني لأنه طبيعي».

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