“عرس” في احتجاجات السودان.. والمتظاهرون: “أبشر يا عريس”

هبة بريس - وكالات

انضم عروسان إلى المتظاهرين أمام مقر القوات المسلحة في السودان، الجمعة، وشاركا المحتجين في الاعتصام هناك لبضعة دقائق، وسط تبريكات انهالت عليهما من الموجودين في المكان.

ويشارك آلاف السودانيين منذ أيام في اعتصام أمام مقر هيئة أركان الجيش السوداني في العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة برحل جميع رموز النظام، الذي كان يرأسه عمر البشير قبل أن يعزله الجيش الخميس الماضي.

وترجل العروسان من سيارة مزينة كانت تقلهما، وتقدما باتجاه المعتصمين وهما يرفعان شارات النصر، وسط صيحات من حولهم تقول: “أبشر يا عريس.. أبشر يا عريس”.

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