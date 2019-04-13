تجمع دول الساحل والصحراء .. الجزولي يمثل المغرب

هبة بريس

مثل محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، المغرب في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (سين صاد)، المنعقدة بنجامينا يومي 11 و12 أبريل.

ويترأس الجزولي وفدا هاما يضم سفير جلالة الملك، والمدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي ومسؤولين كبارا من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

ويبحث برنامج هذا الاجتماع الوزاري قمة رؤساء الدول والحكومات لبلدان سين-صاد، المقررة يوم 13 أبريل.

وفي سياق إقليمي خاص، فإن هدف هذا اللقاء يكمن في إعادة تنشيط هذه المجموعة الاقتصادية الجهوية قصد تمكينها من الاستجابة لتطلعات البلدان الأعضاء والتركيز على الأهداف ذات الأولوية التي تلبي حاجيات ساكنة منطقة الساحل-الصحراء، خصوصا في ما يتصل بالسلام والأمن والتنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية. وتتموقع هذه الأهداف في صلب الرؤية الإفريقية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وبهذه المناسبة، هنأ المجلس التنفيذي المغرب على مقترحه باستضافة الدورة الطارئة المقبلة للمجلس التنفيذي.

يذكر أن تجمع سين صاد، الذي تأسس عام 1998، يعد أكبر تجمع جهوي على صعيد القارة، إذ يضم 24 دولة إفريقية وأكثر من ثلثي سكان القارة.

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