ساكنة حي بوديديت تشتكي توقف أشغال تطهير السائل بجماعة أزغنغان

هبة بريس : وجدة

إستبشر خيرا ساكنة حي بوديديت بجماعة أزغنغان التابعة ترابيا لإقليم الناظور ببداية تأهيل الحي من خلال أشغال التطهير السائل وتزفيت الطرق بها، بعد ان رصدت جماعة ازغنغان ميزانية بالخصوص قصد تأهيلها.

ولكن مع طول مدة الأشغال وتعثرها وخصوصا تطهير السائل التي أوكلت للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، حيث إشتكت ساكنة حي بوديديت على توقف الأشغال دون أسباب مقنعة وترك البالوعات بدون أغطية مما جعلهم عرضة لروائح كريهة تنبعث منها وكذا لخطر للأطفال للسقوط فيها، ولمدة شهرين والوضع كما هو دون تدخل قصد التسريع في وتيرة الأشغال، كما سجل عدم تدخل جماعة أزغنغان لتدارك الوضعية الحالية للحي.

قد حاول موقع هبة بريس الإتصال بمدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ازغنغان لمعرفة أسباب توقف الأشغال، لكن دون رد ويبقى حي بوديديت يشكي حاله حتى إشعار آخر.

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