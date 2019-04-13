تعليق بنعطية على مجموعة المغرب القوية في الكان

ادريس دحني – هبة سبور

مباشرة بعد انتهاء قرعة كأس امم افريقيا والتي اجريت أمس الجمعة بأرض الكنانة , نشر عميد المنتخب الوطني المغربي تدوينة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يؤكد فيها على صعوبة مجموعة الأسود خلال نهائيات كأس أفريقيا لكرة التي ستقام بمصر.

ونشر عميد الأسود ولاعب الدحيل صورة لمجموعة المغرب أرفقها بالنص التالي: “بالتأكيد هي من أصعب المجموعات في الكان 2019، سنبذل قصارى جهدنا لتمثيل المغرب في هذه المسابقة على أحسن وجه.. أراكم في مصر إن شاء الله… ديما مغرب”.

يذكر أن المنتخب المغربي وقع في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات كل من جنوب إفريقيا، كوت ديفوار وناميبيا , بحيث سيفتتح مشاركته بمواجهة ناميبيا تم كوت ديفوار على أن يختتم دور المجموعات بلقاء جنوب افريقيا , وهي المباريات التي ستجرى على أرضية ملعب السلام او ما يعرف بملعب الإنتاج الحربي .

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