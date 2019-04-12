مصرع طفلة واصابات خطيرة في حادث “دهس” بفاس

ع محياوي – هبة بريس

خلفت حادثة سير مروعة وقعت مساء اليوم الجمعة 12 أبريل الجاري، وسط مدينة فاس قرب بنك المغرب، عن مصرع طفلة و اصابة والدتها و اخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصدر من عين المكان، فالحادثة المميتة وقعت نتيجة فقدان السيدة الحديثة العهد في السياقة والسيطرة على مقود سيارتها من نوع “POLO ” فقامت بدهس المارة ما أدى الى مصرع الطفلة و ارسال الاخرين للمستعجلات، و بسبب الصدمة القوية فقدت بدورها جنينها لانها كانت حامل تفيد المصادر .

وقد تم نقل جثة الهالكة التي فارقت الحياة على الفور إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بينما تم نقل الجرحى إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس من أجل تلقي الإسعافات الضرورية . في وقت فتحت فيه مصالح الأمن التي حلت على الفور الى عين المكان تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات وقوع هذه المأساة .

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