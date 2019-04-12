صفرو.. إعتداء شنيع على ممرضة بالمركز الصحي المنزل أثناء مزاولتها لعملها.

ع محياوي – هبة بريس

تعرضت يوم أمس الخميس 11 أبريل 2019، في حدود الساعة 13h00 بعد الزوال ممرضة متعددة التخصصات التي تشتغل بالمركز الصحي الحضري المنزل المستوى الثاني (مع وحدة الولادة ) والتابع لمندوبية الصحة بإقليم صفرو لإعتداء لفظي و جسدي شنيع بواسطة أداة حادة أثناء مزاولتها لمهامها ولواجبها المهني من طرف إحدى المواطنات مما تسبب لها في إصابات بليغة وجروج على مستوى الوجه ناهيكم عن الأضرار النفسية الجسيمة الكبيرة لدى المعنية بالأمر، مما خلف استياء بالغا في صفوف زميلاتها وزملائها وعموم نساء ورجال الصحة بإقليم صفرو.

ونظرا للإهمال وعدم المواكبة الذي تعرضت لها الممرضة المعنفة جراء هذه التصرفات الهمجية غير المقبولة البثة وهذه السلوكات العدوانية الخطيرة في حق الأطر الصحية بصفة عامة فإن الأطر الصحية وحسب ما توصلت به هبة بريس من مصادر نقابية ، تستنكر بشدة أيضا غياب تدخل الإدارة الصحية بالإقليم و التي كعادتها وقفت موقف المتفرج إزاء هذه الواقعة المؤلمة وتحاول التستر عن الحادث الحاط من كرامة هذه الممرضة وكرامة جميع الأطر الصحية والضغط على الممرضة ضحية الإعتداء الهمجي من أجل التنازل للمعتدية عوض التقاضي و سلك المساطر الإدارية الجاري بها العمل لحماية الأطر الصحية من نزيف الإعتداءات المتوالية على أطرها وانتهاك كرامتها وتوفير الظروف الملائمة المناسبة للممارسة المهنية للرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بحيث أصبحت أطر وزارة الصحة بين مطرقة الإعتداءات المتكررة وسنداء ظروف الإشتغال الكارثية حسب ذات المصدر.