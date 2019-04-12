تارودانت: انطلاق فعاليات مهرجان النخيل في دورته 12 بجماعة توغمرت

افتتح عامل إقليم تارودانت السيد الحسين أمزال، بحضور رئيس الجماعة الترابية توغمرت السيد محند اكنوكي، يوم الخميس 11 أبريل 2019، بالجماعة الترابية توغمرت التابعة لإقليم تارودانت فعاليات الدورة 12 لمهرجان النخيل المنظم من طرف جماعة توغمرت وجمعية أرغن للتنمية والتعاون وجمعيات المجتمع المدني التابعة للجماعة، أيام 11 و12 و13 أبريل الجاري، تحث شعار “جمعيات المجتمع المدني انجازات وآفاق” .

عامل تارودانت كان مرفوق خلال زيارته بالكاتب العام للعمالة السيد عبد الحفيظ البغدادي، ورئيس المجلس الإقليمي بتارودانت السيد أحمد أونجار، ورئيس المجلس العلمي المحلي لتارودانت الدكتور اليزيد الراضي، ومجموعة من منتخبي و رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، وعدد من رؤساء المصالح الأمنية والعسكرية ورؤساء المصالح الخارجية، بالإضافة إلى ممثلي المنابر الإعلامية المحلية والوطنية.

برنامج اليوم الافتتاحي تضمن فقرات متنوعة، انطلقت بزيارة تفقدية لأروقة معرض المنتجات المحلية المنظم على هامش المهرجان، تلاها تقديم كلمات ترحيبية بالحاضرين، وتقديم مداخلات تعريفية بالموقع الاثري والتاريخي لجماعة توغمرت، ليختتم الحفل بتوزيع الجوائز والهدايا على مجموعة من الفعاليات والشخصيات التي بدلت وتبذل الكثير من اجل إنعاش المنطقة وازدهارها.

ويعد مهرجان النخيل بتوغمرت من بين أهم التظاهرات الثقافية بالمنطقة، والذي يهدف بالأساس إلى رفع العزلة عن العالم القروي، والتعريف بالمنطقة تاريخيا وثقافيا وسياحيا، من خلال تظافر جهود هيئات المجتمع المدني من أبناء وساكنة ومسؤولي الجماعة القروية توغمرت، الواقعة على بعد حوالي 50 كلم عن تارودانت المدينة، وذلك من خلال تسطير برنامج حافل ومتنوع لهذه التظاهرة السنوية، يتضمن مجموعة من الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية والرياضية والثقافية والسياحية حيث تعرف المنطقة رواجا كبيرا على طيلة ثلاثة ايام تختتم بسهرات فنية وعرس جماعي .

هذا وموازاة مع المهرجان، فقد أشرف عامل الاقليم والوفد المرافق له بذات الجماعة على تقديم مشروع التزويد بالماء الصالح للشرب لمنظومة أيت حساين بتمويل من الجماعة (دعم وزارة الداخلية) بغلاف مالي : 2.571.933,60 درهم، وتقديم مشروع تهييء الطريق الرابطة بين دواري ايت حساين وإودكلت بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعة وجمعيات الدواوير المستفيدة بغلاف مالي : 969.960,00 .