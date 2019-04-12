المغرب يتعرف رسميا على منافسيه في كأس أمم افريقيا 2019

هبة بريس - القسم الرياضي

أوقعت قرعة نهائيات كأس أمم افريقيا والتي ستقام في مصر صيف السنة الجارية المنتخب المغربي في مجموعة الموت إلى جانب كل من الكوت ديفوار وجنوب افريقيا وناميبيا .

ويبحث المنتخب المغربي عن اللقب الثاني في تاريخه متسلحا بخبرة المدرب هيرفي رونار والذي سبق له أن فاز بالكأس مرتين , علما أن اخر مشاركة للأسود اقصي فيها في دور الربع على يد مصر بعد الهزيمة بهدف دون رد كان من توقيع اللاعب كهربا , فيما عاد لقب النسخة الماضية للمنتخب الكاميروني على حساب الفراعنة .

وكلف الاتحاد الافريقي مصر باستضافة فعاليات البطولة فى يناير الماضى بدلا من الكاميرون حيث ستستقبل ارض الكنانة 24 منتخبا لأول مرة للمشاركة فى الكان بعدما تفوقت على جنوب إفريقيا في سباق الحصول على شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما قرر “الكاف” فتح الباب أمام دول القارة السمراء لتقديم ملفات ترشحها لإستضافة المونديال الافريقي بعد سحب التنظيم من الكاميرون.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0