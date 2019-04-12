باربادوس تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء

هبة بريس - و م ع

وزير الشؤون الخارجية بباربادوس جيروم والكوت، اليوم الجمعة بالرباط، إن بلاده تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب وتدعم الوحدة الترابية للمملكة.

وقال السيد والكوت في تصريح للصحافة عقب لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إن باربادوس تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل “جدي” و”ذي مصداقية” و”واقعي” للنزاع المفتعل حول الصحراء في إطار سيادة المملكة.

وذكر السيد مالكوت بأن بلاده لم تعد تعترف بالجمهورية الصحراوية الوهمية منذ سنة 2013. وكان هذا البلد الواقع في الكاريبي قد اعترف بالكيان الوهمي سنة 1988.

وشدد وزير خارجية باربادوس على أن زيارته إلى المملكة تؤكد متانة العلاقات القائمة بين البلدين وتمهد الطريق لإرساء تعاون واعد، مبرزا أن بلاده تعتبر المغرب حليفا قويا واستراتيجيا.

كما أشاد السيد مالكوت بالدور الهام الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، في تعزيز حوار الأديان وقيم السلام والتسامح والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين واليهود، مؤكدا أن زيارة قداسة البابا فرانسيس مؤخرا إلى المغرب خير تجسيد لذلك

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0