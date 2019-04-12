خمسيني ينتحر شنقا داخل منزل أسرته بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

وضع رجل في عقده الخامس، مساء اليوم الجمعة، حدا لحياته بالانتحار بمدينة الجديدة.

وحسب مصدر مطلع، فإن السلطة المحلية ممثلة في قائد الملحقة الإدارية السابعة بعاصمة دكالة، أشعر، فور إخباره منذ أقل من ساعتين، مصالح الشرطة والوقاية المدنية، بنازلة انتحار رجل بحي المسيرة بالجديدة.

الضحية، من مواليد سنة 1970، عمد إلى ربط عنقه بحبل، وشده إلى “الضواية” بالمنزل بالطابق الأول، حيث كان يقيم بمعية زوجته.. ومن ثمة ألقى بجسده في الفراغ، وبقي عالقا في الفضاء، إلى حين حضور الضابطة القضائية لدى المصالح الأمنية، التي أشعرها لتوه ممثل السلطة المحلية.

وعلى إثر مباشرة المعاينات والتحريات الميدانية داخل مسرح النازلة، تم إنزال الجثة، وإحالتها على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث تم إيداعها في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها بتعليمات نيابية، للتشريح الطبي، بغاية تحديد أسباب الوفاة التي مازالت مجهولة، سيما أن الخمسيني المنتحر لم يكن يعاني قيد حياته من أية اضطرابات نفسية.

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