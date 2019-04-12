امزازي يستدعي تنسيقية اساتذة “التعاقد” للاجتماع غدا السبت

هبة بريس - الرباط

هبة بريس – الرباط

وجه سعيد امزازي وزير التربية الوطنية دعوة للنقابات التعليمية للحوار وبحضور ممثلين عن التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، في خطوة هي الاولى من نوعها منذ انطلاق الاحتجاجات والاضرابات ضد نظام التعاقد .

الاجتماع الذي من المنتظر ان ينعقد غذا السبت 13 أبريل بحضور ممثلي التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يرتقب ان يخرج بقرارات مغايرة لنتائج الحوار السابق الذي جمع امزازي بممثلي النقابات الاكثر تمثيلية .

وحسب ما أعلنت عنه الجامعة الحرة للتعليم فإن “وزارة التربية الوطنية استدعت النقابات التعليمية بحضور ممثلي عن تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد غدا بالوزارة “.

وبأتي خضوع وزارة أمزازي لمطالب التنسيقية بإشراكها في الحوار ، يوما واحدا فقط على إعلان التسيقية الوطينة للأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد بتديد إضرابهم الوطني للأسبوع السادس على التوالي.

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