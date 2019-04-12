إعادة انتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب

هبة بريس - الرباط

تمت يوم الجمعة، إعادة انتخاب الحبيب المالكي ،عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،رئيسا لمجلس النواب، وذلك خلال جلسة عمومية عقدت بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة للمجلس.

جرت عملية إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب، الذي تقدم كمرشح وحيد، تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس المنصوص عليها في المواد 24 و25 و26.

الحبيب المالكي هو من مواليد 15 أبريل 1946 في أبي الجعد، وهو سياسي مغربي، خبير اقتصادي وعضو في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اُنتخب في 16 يناير 2017 رئيسًا لمجلس النواب المغربي بالأغلبية، في خضم أزمة سياسية حالت دون تشكيل الحكومة المغربية بعد الانتخابات التشريعية المغربية 2016.

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