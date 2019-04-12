الجزائر .. أويحيى ينفي عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة”

هبة بريس - وكالات

نفى رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، الجمعة، المعلومات المتداولة حول قراره بالترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليو القادم.

جاء ذلك في بيان لحزبه “التجمع الوطني الديمقراطي” ردا على ما نشرته قناة “الجزائرية 1” الخاصة، الخميس، حول بداية التحضيرات لإعلان ترشحه.

وحسب البيان، قال أويحيى إن ما نشر مجرد “إشاعة”، وأن الحزب منشغل حاليا بالأزمة التي تمر بها البلاد وطرق الخروج منها.

والخميس، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليو القادم، وذلك بعد يوم واحد من استدعاء الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الهيئة الناخبة لهذا الاقتراع.

ودعت الوزارة، في بيان لها، الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات، إلى سحب استمارات جمع التوكيلات من مقرها بالعاصمة.

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