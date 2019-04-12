أكادير : لص الدراجات النارية يقض مضجع ساكنة ” تدارت”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

راسلت ساكنة تدارت بحي أنزا بأكادير، المصالح الامنية بالمدينة، من أجل التدخل والبحث عن أحد اللصوص المختص في سرقة الدراجات النارية من عمارات رياض تدارت أنزا، خصوصا بعد ان قدمت الساكنة للسلطات الامنية أشرطة فيديو توثق للحظات عملية السرقة التي استهدفت ساكنة العمارة المدكورة.

ومن المعلوم ان ساكنة حي تدارت السكنية ، يفتقد لوجود مراكز أمنية للقرب، يمكن أن يلتجأ اليها السكان في وقت الطوارئ، كما أن السكان يسجلون ضعف الدوريات الامنية بالحي الذي يضم الالاف من الساكتة، مما يفتح المجال للصوص لتنفيذ غزواتهم ليلا بالمنطقة، وتتوفر منطقة انزا على مقاطعة أمنية واحدة لا تتماشى مع تتطلعات السكان، مما يستدعي من ولاية أمن أكادير، خلق وحدة أمنية تابثة بالمنطقة والزيادة في الموارد البشرية واللوجستيكية لتوفير الامن للساكنة.

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