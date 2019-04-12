بالفيديو: مجموعة “أنفينيكس” تطلق آخر صيحات الهواتف المبتكرة و بسعر يسيل اللعاب‎

هبة بريس – الدار البيضاء

بحضور عدد من لاعبي الرجاء الرياضي و مسؤولي شركة أنفينيكس المغرب و ثلة من نساء و رجال الإعلام ، كشفت شركة الهواتف الذكيةinfinix عن آخر صيحات الهواتف التي أنتجتها و التي يتوقع أن تغزو السوق المغربية نظرا لمميزاتها و خصائصها و ثمنها التنافسي.

و في هذا الصدد، و بعد أسبوعين فقط من افتتاحها لمنصتها التجارية بفضاء “موروكو مول”، عادت الشركة الصينية للهواتف الذكية لتخلق الحدث من جديد، عبر إطلاقها لأخر نسخة من سلسلة هواتف السيلفي Infinix S4 وبسعر غير متاح لدى المنافسين في السوق الوطني للهواتف الذكية.

و أوضح إتقان بودشيش، المدير العام لمجوعة إنفنيكس المغرب أن الهاتف الجديد يشكل بالفعل تحديا حقيقيا للمنافسين، بالنظر إلى العلاقة “شبه المستحيلة” بين المواصفات التكنولوجية الهائلة التي يتضمنها الهاتف و سعره الذي لا يتعدى 1999 درهما.

و أضاف ذات المسؤول أنه لا يوجد حاليا في السوق أي هاتف ذكي يحمل نفس المواصفات و المميزات و المعدات التكنولوجية بسعر يقل عن 3500 درهم، وهو التحدي الذي نجحت فيه الشركة الصينية التي أضحت في ظرف وجيز تنال ثقة الكثير من المغاربة.

و يتوفر الهاتف الجديد “إنفينيكس إس4” على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وفتحة العدسة بعمق (f / 2.0) مزودة بالذكاء الاصطناعي، حيث يعمل إنفينيكس إس 4 مرة أخرى على نشر خبرته التكنولوجية للوصول إلى المستهلكين المغاربة المعروفين بطلباتهم المتزايدة على منتجات التكنولوجيا الفائقة الدقة وذات القيمة المضافة العالية والسعر المناسب.

و بالإضافة لكل ذلك، يتوفر إنفينيكس S4 من خلال إصدار 3 أو 6 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائيRAM ، ويتميز بمعالج Helio P22 عالي الأداء، يتيح الـ S4تعددا للمهام بسلاسة مدهشة ولديه أيضًا مساحة تخزين كبيرة تصل إلى 64 جيغابايت للإصدار العالي.

كما أن الشاشة الكبيرة عالية الوضوح مقاس 6.2 بوصة تعد من المميزات أيضًا، وهي مزودة بـWater Drop ، والتي تتيح الحصول على أفضل عرض ملء الشاشة، فضلا على أن الابتكار يوجد أيضًا على جنبات الكاميرا الخلفية، نظرًا لأن هذه الأخيرة تتكون من ثلاث عدسات تبلغ 13 ميغابكسل + 8 ميغابكسل + 2 ميغابيكسل مع فتحة بؤرية f / 1.8.

و قد تم طرح هواتف انفينيكس إس 4 بسعر مغري لا يتجاوز 1999 درهم ، و هو ما سيمكن الشركة التي أضحت تتوسع أكثر فأكثر يوما بعد آخر بالسوق المغربية من توسيع قاعدة زبنائها، و فيما يلي مقتطفات من ندوة تقديم الهاتف الجديد:

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