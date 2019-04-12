“البوليساريو” تعترض شاحنات المغرب وهذا ما قاله الرئيس الموريتاني

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” ، أن عناصر من البوليساريو باتت تقطع الطريق، بين المغرب وموريتانيا، في المنطقة العازلة بالكركرات، عبر استعانتها بقطاع الطرق ومبحوث عنهم في قضايا القتل والابتزاز.

وكشفت نفس المصادر ، أن سيارات في ملكية البوليساريو تحمل أعلامها، قد توجهت، مؤخرا، إلى المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة، حيث منعت مرور الشاحنات المغربية، وفرضت عليها إتاوات، مشيرة إلى أن الأمر وصل إلى حد تحذير كل من يقف في وجه تحركاتها، إضافة إلى ترهيب المغاربة واستفزاز الجمارك والسلطات المغربية التي تفضل سياسة ضبط النفس.

في نفس السياق، كشف الصحفي عبد الباري عطوان في جريدته إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أخبره اثناء لقاء معه في القصر الرئاسي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أن الولايات المتحدة الامريكية واوروبا لا يريدون دولة تفصل بين بلاده والمملكة المغربية.

وجاء حديث الرئيس الموريتاني متطابقا مع ما نشرته صحيفة “ميديل ايست أي” البريطانية التي تحدثت عن لقاء الطاولة المستديرة الاخيرة مطلع مارس الماضي ومحاولة إبعاد خيار الاستقلال عن الطاولة استجابة لرغبة الامريكيين.

وقال عبد الباري عطوان في مقاله الاخير “لا يُمكن أن نلتقي رئيسًا موريتانيًّا دون أن نسأله عن جيرانه الشماليين المغاربة وعن قضيّة الصحراء، وفاجأني بالقول “ الغرب، والولايات المتحدة وأوروبا لا يريدون قيام دولة تفصل بين موريتانيا والمغرب جُغرافيًّا، وكل ما تسمعه خارج هذا الإطار غير صحيح”.

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