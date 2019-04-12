بنعطية يكشف موقفه من العودة للدوري الإيطالي

ادريس دحني – هبة سبور

كشف الدولي المغربي ولاعب نادي الدحيل القطري مهدي بنعطية في حوار مع ” لا غازيتا ديللو سبورت”” أنه يرغب مستقبلا للعودة إلى الدوري الإيطالي وبالضبط من فريق روما الذي كان البوابة وراء النجومية وإنتقاله لأعرق الأندية العالمية على غرار البايرن ويوفنتوس.

تصريحات المهدي بنعطية تطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل الكابيتانو مع الدحيل في الدوري القطري , خصوصا أنه سبق ووقع عقد ل 4 سنوات , مما يفتح باب التكهنات حول عودته القريبة للكالشيو , واختياره الخاطئ بالإنتقال للخليج من بوابة الدحيل .

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