10 سنوات سجناً للمواطن السويسري المتورط في “جريمة‎ شمهروش”

هبة بريس – الرباط

كشف التلفزيون الرسمي السويسري RTS، عن إصدار محكمة الرباط المكلفة بقضايا الإرهاب حكمها على مواطن سويسري متورط في جريمة قتل السائحتان الإسكندنافيتان شهر دجنبر من العام الماضي .

وحسب ما أورده التليفزيون السويسري، يوم أمس الخميس، بعد تأكيد من محاميه، فإن المحكمة أدانت المواطن السويسري، البالغ من العمر 33 عاما، بعشر سنوات سجناً، بعد ثبوت تورطه في الجريمة الشنعاء التي عرفتها منطقة امليل السياحية ضواحي مدينة مراكشي.

هذا وكان قاضي التحقيق المكلف بقضايا الارهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا يوم الاثنين 04 فبراير، قد شرع في الاستماع للمواطن السويسري الحمامل للجنسية الإسبانية، والمشتبه في ارتباطه بمنفذي جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين يوم 17 دجنبر الماضي بجماعة إمليل بإقليم الحوز.

ويتابع المتهم بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف للمس الخطير بأمن الدولة وتقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتدريب أشخاص من أجل الالتحاق بتنظيم إرهابي، والاشادة بأفعال وأعمال ارهابية وتنظيم اجتماعات بدون ترخيص”.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أحال على قاضي التحقيق، في إطار إتمام البحث بشأن جريمة قتل السائحتين الأجنبيتين، 22 مشتبها بهم من بينهم مواطن سويسري يحمل الجنسية الإسبانية، وذلك بموجب ملتمس يرمي إلى التحقيق معهم حول أفعال إرهابية.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أعلن يوم 29 دجنبر الماضي أنه تم بتعاون مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، توقيف الأجنبي المشتبه فيه بمدينة مراكش، حيث أوضحت إجراءات البحث أنه متشبع بالفكر المتطرف والعنيف، وأنه يشتبه في تورطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية، فضلا عن انخراطه في عمليات استقطاب مواطنين مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب، تستهدف مصالح أجنبية وعناصر قوات الأمن بغرض الاستحواذ على أسلحتها الوظيفية. يذكر أن توقيف المعني بالأمر جاء في سياق مواصلة الأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل توقيف جميع الأشخاص الضالعين في مقتل سائحتين أجنبيتين، واللتين تم العثور على جثتيهما يوم الاثنين 17 دجنبر الجاري بجماعة إمليل بإقليم الحوز.

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