المجلس العسكري بالسودان: الحكومة الجديدة مدنية بالكامل

هبة بريس - وكالات

أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عمر زين العابدين أن الحكومة الجديدة في السودان ستكون مدنية، مشددا على أن المجلس “لم يأت بحلول ولا يطمع في السلطة”، وأن مهمته الأساسية حفظ أمن واستقرار البلاد.

وأوضح زين العابدين في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الجمعة، أن المجلس العسكري سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية، ولن يتدخل في عمل الحكومة المقبلة.

كما أشار رئيس اللجنة السياسية إلى أن الفترة الانتقالية يمكن أن يتم تقصيرها، مشيرا إلى الاستفادة من “الدروس السابقة”.

وقال زين العابدين: “فترة المجلس العسكري تمتد عامين. هذا هو الحد الأقصى، لكن إذا تمت إدارة الأمر دون فوضى يمكن أن ينتهي أمد المجلس”، مضيفا: “سندير حوارا مع كل الكيانات السياسية لتهيئة مناخ الحوار..”.

ورفض رئيس اللجنة السياسية الاتهامات بشأن كون المجلس الانتقالي “صنيعة حزب المؤتمر الوطني” الحاكم سابقا، قائلا: “هذا كلام غير صحيح”.

وبيّن أن المجلس العسكري “لم يقم بانقلاب لكنه استجاب لرغبة الشعب السوداني”، مضيفا: “الشعب تظاهر أمام مقر قيادة الجيش ليطلب منا استلام السلطة فاستلمناها”.

كما كشف أن مهمة المجلس العسكري الانتقالي الأساسية حفظ استقرار البلاد، مشددا على عدم السماح بأي عبث في البلاد.

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