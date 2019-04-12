وجدة.. اختتام فعاليات النسخة الأولى من المهرجان الوطني للمسابقة الثقافية‎

هبة بريس : أحمد المساعد

تماشيا مع أهداف الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتبعا لمقتضيات الإطار المرجعي للتشبيك الموضوعاتي في المجالات الثقافية والإبداعية والفنية بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويهدف جعل المؤسسات التعليمية فضاء جذابا لتطوير العمل التربوي والحياة المدرسية وتحديثهما، ونظرا لأهمية الأنشطة الثقافية وأثرها الإيجابي على التحصيل الدراسي وصقل الأفكار وبث روح المنافسة الشريفة بين المتعلمين والمتعلمات وتنمية وتعزيز القيم، نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق النسخة الأولى من المهرجان الوطني “للمسابقة الثقافية” تحت شعار: “مدرسة المواطنة” خلال الفترة الممتدة ما بين 09 و12 أبريل الجاري.

وتم يومه الجمعة 12 أبريل الجاري الإعلان عن النتائج النهائية بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة بحضور محمد ديب رئيس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للشرق ومدير الحياة المدرسية بوزارة التربية الوطنية وباشا مدينة وجدة، وعرفت المسابقة الثقافية مشاركة 42 تلميذة وتلميذا من جميع الأكاديميات بالمملكة، و تم تتويج الفائزين والفائزات من الفئات المشاركة، ويتعلق الأمر ب :

– فئة أقسام الدمج : التلميذ وليد وهاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، المستوى السادس ابتدائي لأكاديمية جهة الشرق للتربية والتكوين من مديرية جرسيف (مؤسسة الفيلالي الخاصة).

– فئة أقسام التربية غير النظامية : التلميذ حمزة بن حرشة من أكاديمية جهة الرباط سطات يدرس بمركز شمس للتربية الغير النظامية.

– فئة السلك الابتدائي : التلميذ الموساوي سامي من أكاديمية جهة الشرق ، مديرية جرسيف(مؤسسة الفيلالي الخاصة).

– فئة السلك الثانوي الإعدادي : التلميذة ابتسام علو من اكاديمية جهة العيون الساقية الحمراء(ثانوية عثمان بن عفان).

– فئة السلك الثانوي التأهيلي : التلميذة وفاء بومجان من جهة الداخلة واد الذهب، مديرية الداخلة (ثانوية للا خديجة).

– جائزة الفريق المتكامل : أكاديمية جهة الشرق للتربية والتكوين.

كما تكريم على هامش الحفل الختامي المتوجين وطنيا من أكاديمية التربية والتكوين لجهة الشرق، نجد كل من التلميذة سكينة الغزراني عن مديرية الناظور الفائزة بالرتبة الأولى صنف الشعر الأمازيغي، التلميذة نعمة مركوم عن مديرية بركان الفائزة بالرتبة الأولى في مسابقة الشطرنج، التلميذة إسراء الناصري عن مديرية بركان الحاصلة الرتبة السادسة وطنيا في مسابقة تحدي القراءة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0