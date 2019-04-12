مكناس.. اليوناني بوليكرونيس يفوز بالمرحلة السابعة لطواف المغرب للدراجات 2019

ع محياوي – هبة بريس

تمكن اليوناني تزورتزاكيس بوليكرونيس من الفريق البلجيكي “تارتيليتو ايزوريكس”، يوم أمس الخميس 11أبريل الجاري ، من الفوز بالمرحلة السابعة لطواف المغرب للدراجات 2019, و كان في استقبالهم عامل إقليم مكناس والوفد المرافق له .

مرحلة يوم أمس ربطت بين مدينتي فاس ومكناس ،على طول مسافة 144 كلم، والتي قطعها ذات المتسابق في ظرف 3س و34د و10ث، متفوقا على الفرنسي مينو ثيو، والدومينيكاني ميلان خيمينيز دييغو، فيما احتفظ البلجيكي لوران ايفرارد بالقميص الأصفر كمتصدر للترتيب العام.

كما تجدر الاشارة ، أن الدراج المغربي ” المهدي شكري ” ، فاز بالمرحلة السادسة لطواف المغرب للدراجات، التي ربطت أول أمس الأربعاء بين مدينتي جرسيف وفاس، على مسافة 181 كلم وقطعها في ظرف 5س و5د و31ث، متفوقا على كل من الدومينيكاني ميلان خيمينيز والبلجيكي جوزيف توماس.

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