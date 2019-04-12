مشاكل تعيق تنفيذ مشروع تزويد دواربتنغير بالماء الصالح للشرب

هبة بريس – تنغير

مازالت ساكنة دوار موغنبو بالجماعة الترابية تغزوت نيت عطى بإقليم تنغير تعاني حرمانها من حقها في الماء الصالح للشرب بعدما طال انتظار استفادتها من مشروع تزويدها بهذه المادة الحيوية و الضرورية لأكثر من سنين خلت، بسبب مشاكل عديدة تعيق تنفيذ مشروع مد الدوار بالقنـوات و معدات الضخ كشطر ثاني لمشروع تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب بتكلفة إجمالية قدرت ب 995124.00 درهم، وذلك بعد إنجاز الشطر الاول منه والذي تم فيه حفر البئر وبناء الصهريج بتكلفة مالية قدرت ب 400 الف درهم وذلك في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير .

ومن بين هذه المشاكل حسب تصريح رئيس وكاتب جمعية موغنبو للماء الصالح للشرب والتنمية ل”هبة بريس” خلافات بين الساكنة حول مسار الأنابيب، وحرمان مجموعة من المنازل تنتمي للدوار من المشروع لكونها لم تدرج في الدراسات التي تم انجازها للمشروع.

ليطالب رئيس وكاتب الجمعية من الجهات المسؤولة بالتدخل لمعالجات هذه الاشكالات خصوصا وأننا على ابواب فصل الصيف حيث يعود الى الدوار افراد الجالية المهاجرة بالديار الاوربية.

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