إقليم الجديدة يستفيق على وقع حادثة سير مميتة

أحمد مصباح – الجديدة

أودت، اليوم الجمعة، حادثة سير وصفت ب”المهولة”، بحياة راكب سيارة، غير بعيد من عاصمة دكالة، على الطريق الوطنية رقم: 1، الرابطة بين الجديدة والصويرة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن سائق سيارة خفيفة من نوع “مرسيدس 240” كان قادما لتوه، في حدود الساعة الخامسة والنصف من صبيحة اليوم الجمعة، من مركز سيد إسماعيل، في اتجاه مدينة الجديدة. وبمجرد خروجه من منعطف عند النقطة الكيلومترية 475، حاول تجنب الاصطدام مباشرة من الجهة الأمامية للعربة التي زاغت به إلى خارج الطريق، بشجرة على الجنبات. ما جعل السيارة تصطدم بقوة بالشجرة وتدور حولها، بعد أن فعل السائق (coup de volant)، بفعل السرعة الفائقة التي كان يسير بها.

هذا، ووجد المتدخلون من المركز الترابي للدرك الملكي التابع لسرية الجديدة، والذين استعانوا برجال الوقاية المدنية، صعوبة في انتشال الضحية من تحت ركام العربة المتحطمة. حيث فارق السائق الحياة على متن سيارة الإسعاف التي كانت تقله إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة.

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