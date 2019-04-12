ثلاثيني يفارق الحياة شنقا ضواحي بني ملال

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-04-04 16:11:51Z | | Z
نُشر بتاريخ :  2019-04-12 - 15:23
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس

أقدم شاب ثلاثيني على الانتحار شنقا بمنزل عائلته، صباح اليوم الجمعة 12 أبريل 2019 بأحد دواوير جماعة فم أودي التابعة ترابيا لإقليم بني ملال.

وقالت مصادر محلية إن الضحية عثر عليه معلقا بواسطة حبل مربوط لسقف المنزل، حيث تجهل الأسباب الحقيقية التي دفعته للانتحار.

وقد انتقل إلى عين المكان رجال الدرك والوقاية المدنية، حيث نقلت جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال لخضوعها لتسريح طبي بناء على أوامر النيابة العامة، فيما تم فتح تحقيق معمق لمعرفة ظروف وملابسات اقدام الضحية على الانتحار .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

أكادير : لص الدراجات النارية يقض مضجع ساكنة ” تدارت”

ع اللطيف بركة : هبة بريس راسلت ساكنة تدارت بحي أنزا بأكادير، المصالح الامنية بالمدينة، من …