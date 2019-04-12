” بلا عنوان ” ل حاتم عمور تحقق 10 ملايين مشاهدة

هبة بريس

حقق فيديو كليب أغنية ” بلا عنوان ” ، للنجم المغربي حاتم عمور والتي تعد ضمن ألبومه الجديد نسبة مشاهدة عالية حيث تخطت حاجز 10 ملايين مشاهدة على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب، وذلك أقل من أسبوعين على إطلاق الكليب.

” بلا عنوان ” من كلمات محمد المغربي و ألحان مهدي مزين وتوزيع مشترك لطارق الحجيلي و مادارا، أما فيديو كليب الأغنية تم تصويره بمدينة الدارالبيضاء تحت إشراف المخرج محمد علي العويني.

الأغنية لقت إقبالا كبيرا وإستحسانا من قبل الجمهور المغربي والعربي، منذ الساعات الأولى من طرحها الذي عبر إعجابه بها عبر صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بحاتم، حيث دخلت غمار الترند على يويتوب بكل من دول المغرب و تونس و فرنسا.

وسلط عمور في أغنيته الضوء على نوافذ اجتماعية محضة من المغرب العميق، حيث تم تصوير المشاهد التصويرية ليلا بشارع محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، كما ذكر فناني الشارع الذين جرى منعهم قانونيا من تقديم فنهم وسط شوارع ساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء .

يشار أن إسم ” بلا عنوان ” هو العنوان الذي أطلقه حاتم على البومه حيث يضم 6 أغاني، تعاون فيها مع العديد من الشعراء والملحنين من بينهم : عمر الصباغ، محمد الشرابي، بلال أفريكانو، أنس العراقي، عدنان أمصغار، رشيد محمد علي، طارق حجيلي، أميرة زهير، مهدي مزين، زهير حصادي، محمد المغربي، أيوب الزعزاع.

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