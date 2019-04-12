أسود الأطلس على موعد اليوم مع قرعة كأس أمم افريقيا

ادريس دحني – هبة سبور

سيكون الجمهور المغربي مساء اليوم مع موعد مع قرعة النسخة ال 32 من كأس أمم افريقيا والتي ستجرى بالعاصمة المصرية القاهرة وبالضبط أمام تمثال أبو الهول .

وإعتمد الاتحاد الافريقي على تصنيف جديد وضع المغرب ضمن فرق المستوى الأول , مما يعني أنه سيتجنب الوقوع في مجموعة تضم كل من البلد المنظم مصر , أو تونس أو الكاميرون او السينغال او نيجيريا , في الوقت الذي يمكن أن يواجه الجزائر في ديربي عربي بنكهة شمال إفريقية بحكم أن ثعالب الصحراء يتواجدون ضمن منتخبات المستوى الثاني .

وستعرف مراسم القرعة حضور العديد من الشخصيات الرياضية الوازنة على غرار رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، والدوليين السابقين الكاميروني صامويل إيتو، والإيفواريين ديدي دروغبا، يايا توري،والمغربي مصطفى حاجي والسنغالي الحاج ديوف .

وفيما يلي تصنيف المنتخبات الإفريقية قبل إجراء القرعة

المستوى الأول

مصر البلد المنظم، الكاميرون، السنغال ونيجيريا،المغرب, تونس

المستوى الثاني

المنتخب الجزائري، جمهورية الكونغو، غانا، مالي، كوت ديفوار وغينيا.

المستوى الثالث.

جنوب إفريقيا، أوغندا، بينين، موريتانيا، مدغشقر وكينيا

المنتخب الرابع

زيمبابوي، ناميبيا، غينيا بيساو، أنغولا، تانزانيا، بورندي.

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