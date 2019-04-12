جامعة مغربية ضمن مؤسسات التعليم العالي الدولية الأكثر تأثيراً

هبة بريس – تربية وتعليم

حصلت جامعة ابن طفيل على مكانة مشرفة في التصنيف الدولي لمؤسسات التعليم العالي الأكثر تأثيرا الذي أصدرته مؤسسة “تايمز هاي إيديكايشن”.

وبهذا الإنجاز، تكون جامعة ابن طفيل الجامعة المغربية الوحيدة التي ورد اسمها ضمن قائمة الجامعات الأكثر تأثيرا في البرنامج السنوي الدولي المتخصص في تصنيف الجامعات ( THE University Impact Rankings) الصادر يوم الثلاثاء 3 أبريل 2019.

وحسب بلاغ صحفي، توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه، :” فإن حصول الجامعة على مكانة ضمن الجامعات المصنفة دوليا، يعد، بحق، نجاحا كبيرا يشهد على تميز الجامعة وعلى موقعها الريادي في الالتزام الجاد تجاه التنمية المستدامة والحرص على تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في برنامج الأمم المتحدة، والتي تحتكم إلى معايير دقيقة“.

وأضاف البلاغ، على أن الجامعة حصلت على هذه النتائج وفقا للالتزام بمعايير الجودة في مجالات التعليم والبحث وتناقل المعارف، بما في ذلك التميز في تحقيق الأهداف المقسمة على ثلاثة جوانب.

ومن بينها، الهدف التنموي 3 ( L’ODD3) الصحة الجيدة والراحة الذاتية، وتعمل هذه الوحدة على أن ينعم الجميع بصحة جيدة وعلى تحسين جودة الحياة في كل الأعمار.

إضافة إلى الهدف التنموي 4 (4 L’ODD) تعليم جيد، وتعمل هذه الوحدة على ضمان تعليم جيد للجميع على قدم المساواة، والعمل على إمكانية تقديم تعليم مستمر مدى الحياة؛

الهدف التنموي 16 (16 L’ODD) أمن، عدالة، ومؤسسات فاعلة، تعمل هذه الوحدة على دعم بروز مجتمعات سلمية ومنفتحة على الجميع بغرض تحقيق تنمية مستدامة وتوفير إمكانية وصول الجميع إلى القضاء، والحرص على وجود مؤسسات فاعلة ومسؤولة ومفتوحة في وجه الجميع؛ الهدف التنموي17 (17 L’ODD) شراكات من أجل تحقيق الأهداف، وتهدف هذه الوحدة إلى تعزيز السبل لعقد شراكات دولية من أجل تحقيق تنمية مستدامة والعمل على تنشيطها.

وختم البلاغ، بأن جامعة أبن طفيل، حصلت على هذا التصنيف الدولي المشرف عن استحقاق يبرره تبنيها الرشيد لبرامج التنمية المستدامة، وتبررها، كذلك، اختياراتها الاستراتيجية في التطوير الذاتي عبر إجراءات واضحة يمكن قياسها والتحقق منها. ولعل هذا التصنيف الذي حضيت به جامعة ابن طفيل اعتراف مشرف بمجهوداتها، وتتويج لسنوات طويلة من العمل المثمر والالتزام المسؤول لمجموع مكوناتها من أساتذة وطلبة وإداريين وتقنيين.

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