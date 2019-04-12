مسؤول أممي: المملكة المغربية تشكل نموذجا لتحالف الحضارات

هبة بريس

أبرز الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس، الخميس 11 أبريل بالرباط، على أن المملكة المغربیة تشكل نموذجا لتحالف الحضارات.

وأشاد موراتينوس، خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب الحبیب المالكي، بالرؤیة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس واستقبال جلالته لقداسة البابا مؤخرا، ولافتا إلى أن المغرب تمیز منذ القدم بالتسامح الدیني والتعدد الثقافي.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد أوضح الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات أن زیارته الحالیة للمجلس ترجع للدور الھام الذي تلعبه البرلمانات في ترسیخ القیم التي ینبني علیھا تحالف الحضارات والتي تتجلى في التسامح والانفتاح واحترام الآخر.

وكشف موراتينوس، بهذه المناسبة، عن تنظیم ملتقى دولي برلماني لتحالف الحضارات بھدف تحسیس ممثلي شعوب العالم بالمبادئ والقیم التي تكرس تحالف الحضارات والمساھمة في التصدي لدعوات الكراھیة ورفض الآخر، مستعرضا الخطوط العریضة لبرنامج عمل الھیئة الأممیة لتحالف الحضارات في المرحلة المقبلة.

من جھته، ثمن المالكي إشراك البرلمانات في الجھود الأممیة لتحالف الحضارات، مؤكدا أن المجلس مستعد للمساھمة في جمیع المبادرات الرامیة لتعزیز السلم والتفاھم بین الشعوب، ومضیفا أن “المملكة المغربیة بقیادة جلالة الملك تتمیز بالتنوع الثقافي وباحترام كافة الدیانات، وأن المغرب متشبث بمبادئ السلم والاستقرار والحوار التي تنبني علیھا منظومة الأمم المتحدة “.

كما تبادل الطرفان، خلال ھذا اللقاء، وجھات النظر حول عدد من القضایا المتعلقة بتحالف الحضارات، ودور الحوار والوساطة في تجنب الحروب واستتباب السلم والاستقرار في العالم.

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