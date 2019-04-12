تركيا: لتنظر فرنسا إلى تاريخها المظلم

هبة بريس - وكالات

شدّد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على ضرورة أن “تنظر فرنسا إلى تاريخها المُظلم وتتجنب إعطاء دروس لتركيا”.

جاء ذلك في كلمة له الجمعة خلال ندوة “روز – روث” الـ99 للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، والاجتماع المشترك لمجموعة البحر المتوسط والشرق الأوسط في مدينة إنطاليا جنوبي البلاد.

وقال تشاووش أوغلو: “فرنسا هي آخر دولة يمكنها إعطاء درس في الإبادة والتاريخ لتركيا لأننا لم ننس ما حدث في رواندا والجزائر”.

ومساء الأربعاء، صدّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على مرسوم رئاسي يعلن 24 أبريل، “يوم ذكرى” لما يسمى “إبادة الأرمن”، حيث سيتم إدراجه في التقويم الرسمي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال تشاووش أوغلو إنه “يتوجب على إسرائيل التي تشجعها القرارات الأمريكية الخاطئة أن تتخلى عن موقفها العدواني وتعود في أقرب وقت إلى حل الدولتين الذي تدعمه تركيا بقوة”.

وأضاف: “لا يوجد حل آخر غير حل الدولتين، يجلب السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط”.

ولفت إلى أن “الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يعد اليوم من أهم المشاكل التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الأبيض المتوسط

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