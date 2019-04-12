ما لا تعرفونه عن الخدمة العسكرية.. 2 : كيف تتم عملية احصاء المجندين?

هبة بريس - الرباط

هبة بريس – الرباط

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية (التجنيد الإجباري) لعام 2019، الذي يطبق لأول مرة بعد إلغائه منذ 11 عامًا.

ودعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت الشباب والفتيات ما بين 19 و25 سنة، للتأكد من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم المدعوين لأداء خدمة التجنيد الإجباري السنة الجارية.

وقال البيان، إن عملية الإحصاء تبدأ الثلاثاء وتستمر حتى 7 يونيو المقبل.

وفي 20 غشت 2018، صادقت الحكومة في جلسة ترأسها الملك محمد السادس، على مشروع قانون “الخدمة العسكرية” (التجنيد الإجباري) بعد إلغائه عام 2007.

و أمر الملك بـ”تجنيد 10 آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند في السنة المقبلة”.

وفيما يلي سلسلة يومية تتضمن معلومات و أجوبة عن عدد من الاسئلة التي تهم الخدمة العسكرية بالمغرب.

ما لاتعرفونه عن الخدمة العسكرية .. 2: كيف تتم عملية احصاء المجندين?

تجرى عملية الإحصاء كل سنة ولمدة ستين (60) يوما. ويعلن عن تاريخ بداية ونهاية مدة عملية الإحصاء بموجب مقرر لوزير الداخلية يتم تبليغ مضمونه إلى علم العموم.

و تستخرج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية انطلاقا من قاعدة البيانات الموضوعة رهن إشارة وزارة الداخلية، بناء على معايير موضوعية تشرف على وضعها لجنة مركزية.

و تتولى السلطات الإدارية المحلية دعوة الأشخاص الذين سيستدعون لأداء الخدمة العسكرية الى ملء الاستمارة الخاصة بهذه الخدمة.

و تتم دعوة الأشخاص المعنيين بواسطة إشعار مكتوب تسلمه السلطة الإدارية المحلية، مقابل وصل.

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