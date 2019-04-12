14 قتيلا بانفجار داخل سوق في باكستان

نُشر بتاريخ :  2019-04-12 - 10:00
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - وكالات

قتل 14 شخصا على الأقل، الجمعة، في انفجار قنبلة في سوق خضراوات في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان، وفق ما أكد مسؤولون محليون لوكالة “فرانس برس”.

وقال المسؤول في الشرطة عبد الرزاق شيما: “قتل 14 شخصا وجرح 15 آخرين في الانفجار الذي وقع في حي هازارغانجي في كويتا”. وأضاف أن جميع الضحايا ينتمون إلى إثنية الهزارة، الذين تعرضوا لاستهداف في أوقات سابقة.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان في مكان الانفجار قولهم إن أشلاء بشرية تناثرت على إثر الانفجار، فيما كان الجرحى يصرخون طلبا للمساعدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في بلاحدود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

واشنطن تهيب بمواطنيها المسافرين إلى السودان بكتابة وصيتهم

حذرت الخارجية الأمريكية أمس الخميس مواطني الولايات المتحدة من السفر إلى السودان، الذي صنفت…