14 قتيلا بانفجار داخل سوق في باكستان

هبة بريس - وكالات

قتل 14 شخصا على الأقل، الجمعة، في انفجار قنبلة في سوق خضراوات في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان، وفق ما أكد مسؤولون محليون لوكالة “فرانس برس”.

وقال المسؤول في الشرطة عبد الرزاق شيما: “قتل 14 شخصا وجرح 15 آخرين في الانفجار الذي وقع في حي هازارغانجي في كويتا”. وأضاف أن جميع الضحايا ينتمون إلى إثنية الهزارة، الذين تعرضوا لاستهداف في أوقات سابقة.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان في مكان الانفجار قولهم إن أشلاء بشرية تناثرت على إثر الانفجار، فيما كان الجرحى يصرخون طلبا للمساعدة.

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