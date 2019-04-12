تفاصيل اعتقال لاعب حسنية أكادير بمصر بسبب الإقامة الإسرائيلة

ادريس دحني – هبة سبور

كشفت مصادر هبة سبور ان شرطة مطار القاهرة اقدمت على توقيف لاعب حسنية أكادير تامر صيام بالمطار امس الخميس مباشرة بعد وصول بعثة الفريق استعدادادا لملاقاة الزمالك المصري برسم إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية .

وحسب مصادرنا فاللاعب الفلسطيني تامر صايم يحمل جواز سفر أردني وإقامة إسرائيلية وهو ما يتنافى مع القانون المصري ،حيت تم اقتياده من طرف الشرطة المصرية إلى أحد المكاتب من أجل التحقيق معه , قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد ساعتين من التحقيق ،ليتابع طريق صوب بعثة فريقه إلى مدينة السويس رفقة الكاتب لفريق الحسنية.

ومن المرتقب أن يواجه حسنية أكادير نظيره الزمالك المصري يوم الأحد المقبل برسم إياب دور الربع النهائي من منافسات كأس ”الكاف” على أرضية ملعب السويس بمصر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0