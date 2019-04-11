مصر : مقتل 17 “إرهابيا” في مداهمتين بشمال سيناء وقرب القاهرة

Egyptian security forces arrest suspected militants after a firefight at the al-Goura settlement in Egypt's north Sinai region, about 15 km (10 miles) from the border with Israel, August 12, 2012. Egyptian troops killed as many as six Islamist militants after storming their hideout at the settlement near the isolated border with Israel on Sunday, security sources and eyewitnesses said. REUTERS/Stringer (EGYPT - Tags: CIVIL UNREST POLITICS CONFLICT)
نُشر بتاريخ :  2019-04-11 - 23:34
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هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الداخلية المصرية يوم الخميس إن قوات الأمن قتلت 17 ”من العناصر الإرهابية“ في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمتين إحداهما في محافظة شمال سيناء والأخرى في محافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة شمالا.

وقالت الوزارة في بيان صدر صباح الخميس إن قوات الأمن قتلت 11 من عناصر ”خلية إرهابية“ بالعريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء في تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة لمبنى يختبئون به.

وأضافت أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني بالوزارة أفادت أن المجموعة كانت تستعد ”لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية“. وأشارت إلى أنه عثر مع عناصرها على أسلحة نارية ومتفجرات.

وذكرت الوزارة أن تبادل إطلاق النار ”استمر لفترة“ لكنها لم تحدد تاريخ أو توقيت الاشتباك.

وفي بيان صدر في وقت لاحق مساء الخميس، قالت الداخلية إن قوات الأمن قتلت ستة ينتمون لحركة حسم المتشددة في تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة مبنى كانوا يختبئون به داخل مزرعة في محافظة القليوبية.

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