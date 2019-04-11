وجدة.. تنظيم الدورة 3 لمهرجان الأناقة والابداع بلمسة عربية

هبة بريس : أحمد المساعد

نظمت جمعية ألوان الشرق مساء اليوم الخميس 11 أبريل الجاري بمقر غرفة الصناعة التقليدية للشرق بوجدة ندوة صحفية لتسليط الضوء حول فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان الأناقة والابداع تحت شعار ” عروض أزياء بلمسة عربية أصيلة”.

وذكرت فتيحة بودالي رئيسة الجمعية المنظمة أن هذه الدورة الثالثة ستعرف عروض أزياء بلمسة عربية بإنفتاح المهرجان على مصممات ومصممين من دول سلطنة عمان، مصر، الجزائر والمغرب كما ستعرف تخرج أول فوج للمصممات شباب تم تكوينهم بمدرسة الجمعية وانتقاء حوالي 25 عارضة وعارضة تم اختيارهم خلال كاستينغ تم تنظيمه شهر دجنبر 2018.

إدريس بوجوالة رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق في تدخله ان الغرفة كانت سندا منذ ولادة مهرجان الأناقة والابداع رغم الاكراهات اثبت وجوده ومدى اختيار وجدة لمدى خصوصية تاريخية وثقافية ونظرا لاختيار المدينة عاصمة للثقافة العربية لسنة 2018 اخترنا ان يكون المهرجان ذو لمسة عربية لهذه الدورة.

صوفيا لحريشي مسؤولة التنظيم للمهرجان ذكرت ان هذه السنة سيشارك كل من الفنان حميد بوشناق والفنانة هدى سعد والفنانة ابتسام تسكت والفنان مهدي مزين ومن تقديم الإعلامية ليلى الشواي لمدة ثلاثة أيام بالإضافة لعروض أزياء للقفطان والجلابة المغربية وعروض ازياء عربية .

كما تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين فتيحة بودالي رئيسة جمعية ألوان الشرق و أحمد عليوة مدير وكالة Fingerprint المصرية المختصة في تنظيم المهرجانات الكبرى قصد إعطاء إشعاع ونجاح أكبر لمهرجان الاناقة والابداع.

للإشارة فمهرجان الأناقة والابداع في نسخته الثالثة تقام إبتداءا من 12 لغاية 14 أبريل الجاري بساحة 3 مارس ومسرح محمد السادس، وجدير بالذكر فقد استقبل المهرجان السنة الفارطة كل من الشاب يونس وخولة بن عمران ووسام الأمير.

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