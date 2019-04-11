الفيزازي يهاجم معتقلي “حراك الريف ” ويربط الخيانة “بالقرعة”

نُشر بتاريخ :  2019-04-11 - 23:02
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هبة بريس – الرباط

هاجم الشيخ محمد الفيزازي، معتقلي “حراك الريف” الذين ادينوا من طرف استئنافية البيضاء، بعقوبات سجنية تراوحت بين سنة و 20 سنة، واعتبرهم “خونة” حسب ما كتبه في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك .

وكتب الفيزازي: الخونة يسخرون بـ “القرعة” من أعدائهم إن سُجنوا نكايةً… أما أوباشهم في السجن فلا “قرعة” ولا اغتصاب، وتابع : إنهم “الأحرار” و “الأبطال”.

وأضاف المتحدث : شهادة الحق تقال ليست هناك “قرعة” ولا اغتصاب… ولكنه الكيل بمكيالين من طرف أعداء الوطن والاستقرار، قبل أن يواصل : لنا “القرعة” ولهم “البطولة” بزعمهم، ويشهد التاريخ أن المذلة والهوان لكل وبش خائن مهما توهّم العنجهية وبطولة “دونكيشوت”.

واردف الفيزازي : من أرادوا تمزيق الوطن بالأمس لقوا جزاءهم ونزلوا منزلا من عكاشة، وعاد الذين كانوا ينفخون فيهم إلى بيوتهم .. اللهم فرج عن كل تائب ..انتهى الكلام.

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4 تعليقات

  1. عبد الله

    في 23:07

    و الله الا حشومة على هبة بريس نشر أخبار هذا المنافق
    واش عنده شي وجه باش يتكلم على امره مثل هذه

  2. المغرب قبل كل شيء

    في 23:13

    ألله ينصر دينك على كلام الحق .كلما تجد أحدهم يقول لك انا ريفي حر وانا ارد عليهم انا مغربي حر.

  3. ali

    في 23:15

    اطال الله عمرك و حفظك يا شيخ. لك العز.

  4. Morocco

    في 23:31

    إلى الأخ عبد الله في التعليق الأول ،
    حرية التعبير في ظل الاحترام من حق كل مواطن سواءًا كان الفيزازي أم غيره ،
    السيد لم يقل إلا الحق،الزفزافي أخطأ وكان عليه الاعتذار ،لكن أباه الزفزافي الأب لا يزيد الطين إلا بلة،مرحبا بالزفزافي في سجن فاس والحرية للمهداوي لأن أخطائه كانت بسيطة بالمقارنة.

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